Seit kurz nach 16 Uhr staute es sich beim Grazer Hauptbahnhof massiv: Am Eggenberger Gürtel blieb am rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Norden auf Höhe der Kreuzung zur Keplerstraße ein defekter Lkw hängen. Noch immer bis zu 25 Minuten Zeitverlust meldete das Antenne Steiermark Verkehrsservice um kurz vor 18 Uhr.