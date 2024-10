Kabarett in der Kirche und über die Kirche – das haben Oliver Hochkofler und Imo Trojan gewagt. Sie feierten mit ihrem überkonfessionellen Kabarettprogramm „Aus ‚heiterem‘ Himmel“ Premiere in der voll besetzten evangelischen Kreuzkirche beim Grazer Volksgarten. Wie gewohnt schlüpft Hochkofler in skurrile wie liebevolle Rollen, nimmt aktuelle Problemfelder der Kirchen aufs Korn. Am Ende wird auch noch gesungen.