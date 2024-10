Wer schon länger nicht am Rosenhain war, wird sich wundern, sollte er das Grazer Naherholungsgebiet wieder einmal durchstreifen. Wo Generationen von Grazern an den verfallenen Resten des Jesuitenrefektoriums vorbeispaziert sind, stößt man seit einigen Monaten auf eine Großbaustelle. Uni Graz und GBG bauen vor Ort seit dem letzten Frühjahr das neue Institut für Bewegungswissenschaften, Sport und Gesundheit. Am Dienstag feierte man mit vielen Gästen die Fertigstellung des Rohbaus und die Dachgleiche.