1000 Jugendliche beim „Tag der Lehrberufe“ in Graz

Praktische Einblicke in die Berufswelt bekamen Jugendliche am Freitag beim Tag der Lehrberufe am Grazer Hauptplatz. 20 Firmen stellten Lehrberufe vor. Derzeit gibt es 1350 offene Lehrstellen in der Steiermark.