Still und leise ging ein Wechsel in der in Schieflage geratenen Krankenfürsorgeanstalt Graz (KFA) über die Bühne. Der langjährige Leiter und Ex-ÖVP-Gemeinderat Klaus Frölich wurde vorzeitig abgelöst, obwohl er ohnehin mit Jahresende in Pension geht. Bürgermeisterin Kahr hat an seiner Statt Anita Tscherne als interimistische Leiterin bestellt. Tscherne leitet bereits in der KFA die Stabsstelle Personal, Recht und Organisationsentwicklung.