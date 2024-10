Zwei Zwischenfälle mit Lkw, die sich am Dienstagnachmittag parallel in Graz ereignet haben, könnten Autolenkern wie Busgästen jede Menge Geduld abverlangen: So melden die Graz-Linien, dass in der Keplerstraße in der Nähe des Bahnhofs ein Lastwagen in einen Unfall verwickelt sei. Die Folge: Die Buslinien 58 und 63 verspäten sich am Dienstagnachmittag um bis zu 20 Minuten. Damit nicht genug: Wie parallel die Antenne Steiermark berichtet, steckt ein weiterer Lkw in der Unterführung Ibererstraße fest. „Ihr braucht knapp 20 Minuten länger. Weicht am besten großräumig über die Eggenberger Straße oder die Anton-Kleinoscheg-Straße aus“, heißt es seitens der Antenne.