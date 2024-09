Ob man in der Grazer Josefigasse entscheidend dazu beiträgt, damit die Ehen der Kunden für immer halten oder wenigstens länger als andere Versprechen, ist nicht bekannt. Um eine Basis dafür ist die Firma Feichtinger jedenfalls bemüht – als „Österreichs Ehering-Spezialist Nr. 1“, wie es heißt. Also mithilfe von Ringen aus eigener Manufaktur, welche das Brautpaar nach individuellen Vorstellungen anfertigen lassen kann. Es ist ein Service, in den sich auch die 200 Mitarbeiter verliebt haben, weil er maßgeblich zum Erfolg der heute 45 Jahre jungen Firma beitrage.