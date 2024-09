„Das war lehrbuchmäßig! Dieses rasche Eingreifen der Nachbarn war wirklich faszinierend.“ Martin Trampusch, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr, überschüttet ein Grazer Paar förmlich mit Lob – zurecht: Die Frau und ihr Lebensgefährte haben am Donnerstagabend drei Kinder in der Nachbarwohnung in einer Siedlung in Mariatroster Straße in Graz gerettet.