Die Edelsbrunner-Brüder waren der Kern der „Originalen St. Mareiner“: 1970 haben Franz, Emil und Alfred die Band gegründet und waren mehr als drei Jahrzehnte in ganz Österreich, Deutschland und sogar Kanada unterwegs. Auch mit der Kleinen Zeitung gab es enge Bande, spielten die Musiker doch bei zahlreichen Faschingsumzügen auf. Auf der Grazer Messe und dem Bauernbundball waren sie ebenfalls jahrelang Fixstarter.

Am 2. September ist nun Gründungsmitglied und Trompeter Franz Edelsbrunner in seinem 78. Lebensjahr verstorben. „Bei der Marktmusikkapelle St. Marein bei Graz spielte er 55 Jahre das Flügelhorn“, erzählt sein Bruder Alfred. „Er spielte auch bei der Feuerwehrkapelle in Fernitz und bei den Jagdhornbläsern in Hausmannstätten. Überhaupt: Überall wo sie einen Flügelhornisten gebraucht haben, half er aus.“

Franz Edelsbrunner wird in der Pfarrkirche St. Marein am 14. September ab 8.30 Uhr verabschiedet.