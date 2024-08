Ein Stück Afrika im Grazer Augarten

Jeder und jede ist willkommen, zum 21. Chiala Afrika Festival. Bei traumhaftem Wetter und abwechslungsreichem Programm wurde getanzt, getrommelt, gefeiert und genoßen. Den fulminanten Auftakt am Samstag machte die Fashionshow man no cry by Papaa Bermansu. Hier gibts einen kleinen Einblick.