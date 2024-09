Mag es auch historisch so gewachsen und im Verteilen des Einflusses (der Parteien) begründet sein: Dass viele Tochter- und Enkelfirmen der Stadt Graz über zwei und mehr Vorstände verfügen, will der aktuellen Koalition schon allein aus Kostengründen nicht einleuchten. Also versucht man sukzessive die Zahl der Häuptlinge zu reduzieren. Bei der Citycom wurde dieses Ansinnen ja bereits umgesetzt: Agierten bislang mit Ulfried Hainzl und Bernd Stockinger zwei Geschäftsführer an der Spitze der IT-Tochter der Holding Graz, so geht seit Juli ­– nach einem Hearing – nur mehr Hainzl allein voran.