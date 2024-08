Am Montagabend wurde die Grazer Berufsfeuerwehr um 18 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Maria Pachleitner Straße alarmiert. Das Feuer war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte den Brand bemerkt, nachdem er durch den Alarm eines Heimrauchmelders aufgeschreckt worden war. Er sah Rauch aus dem Fenster der betroffenen Wohnung aufsteigen und verständigte sofort die Einsatzkräfte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde die Lage durch den Nachbarn präzise geschildert, sodass die Feuerwehrleute schnell handeln konnten. Mit schwerem Atemschutz drangen mehrere Feuerwehrleute in die Wohnung vor und konnten den Brand, der sich im Wohnzimmer ausgebreitet hatte, rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

In der Wohnung entstand ein erheblicher Schaden © Berufsfeuerwehr Graz

Im Anschluss wurden Sicherungs- und Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, um die Ausbreitung von Rauch und eventuelle Glutnester zu verhindern. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt.

Die Berufsfeuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 23 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand verursachte erheblichen Sachschaden in der Wohnung. Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei untersucht.