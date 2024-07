Die Argumente seien stichhaltig und nachvollziehbar, also hat sich der Grazer Stadtplanungschef Bernhard Inninger neuerlich ans Land gewandt und gebeten, den Sicherheitsabstand rund um das OMV-Tanklager in der Plabutscherstraße in Gösting neu zu berechnen. Auslöser dafür ist ein geplantes Bauprojekt direkt gegenüber dem Tanklager und einer Beschwerde von Anrainern. Der KFG hat sich dem Thema politisch angenommen und treibt die Sache voran.