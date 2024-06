Am 6. Juli starten die Grazer Schülerinnen und Schüler in die langersehnten Sommerferien. Oft stellt sich da die Frage, was tun mit so viel Freizeit? Gerade für berufstätige Eltern stellt die Freizeitgestaltung oft eine Herausforderung dar, so kurz vor den Ferien sind viele Programme auch schon ausgebucht. Für Kurzentschlossene gibt es jedoch noch einige Möglichkeiten, die Ferien gut zu verbringen.