29-jähriger Motorradfahrer kam am Sonntagvormittag auf der B65 in Kainbach in der Steiermark ums Leben. Glück hatte ein 20-Jähriger, der beim Überholen von drei Pkw zu Sturz kam.

Der junge Mann übersah bei einem Überholmanöver offenbar ein entgegenkommendes Auto. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Unfall passierte laut Polizei am späten Sonntagvormittag. Der Motorradfahrer überholte in einer leichten Linkskurve einen vor ihm fahrenden Pkw. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Pkw eines 58-Jährigen aus dem Bezirk Leoben übersehen haben, es kam zum Zusammenstoß.

Zeugen leisteten Erste Hilfe

Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Sämtliche Maßnahmen blieben leider ohne Erfolg, der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Für die Unfallbeteiligten, Zeugen und Ersthelfer wurde vom Roten Kreuz eine Betreuung durch das Kriseninterventionsteam des Landes in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Kainbach angeboten. Im Pkw des 58-Jährigen befanden sich insgesamt drei Personen. Der 58-Jährige sowie ein 27-jähriger Mitfahrer wurden zur medizinischen Abklärung in das LKH Graz gebracht.

Drei Pkw überholt

Glück hatte unterdessen ein 20-jähriger Grazer. Er fuhr gegen 15:45 Uhr mit seinem Motorrad die Steinbergstraße in nördliche Richtung und überholte in einer starken Rechtskurve vor der Kreuzung Einödstraße nach eigenen Angaben drei Pkw. Dabei legte er sein Motorrad in eine starke Schräglage, rutschte ab und stieß gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der 20-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde nur leicht an der linken Hand verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz unterschrieb der 20-Jährige einen Revers. Er nahm keine weitere ärztliche Hilfe in Anspruch.