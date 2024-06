Die Initiative sei eine Win-Win-Situation für alle, freut man sich bei der Grünen Wirtschaft: „Einerseits wird Abfall vermieden und auch das Geldbörsel geschont, andererseits lernt man vielleicht neue Geschäfte oder Lokale kennen. Die Betriebe wiederum können bei einem sehr positiv besetzten Erstkontakt vielleicht neue Kundschaft gewinnen und zeigen, dass Umwelt- und Klimaschutz ihnen ein großes Anliegen ist“, so Landessprecherin Andrea Kern.

Die Mitmach-Initiative soll es Passantinnen und Passanten ermöglichen, ihre Trinkflasche in den teilnehmenden Betrieben gratis mit Leitungswasser aufzufüllen. Mit dabei sind bereits das Café Centraal, Zerum, Tagwerk, Herzlich Laden / Jugend am Werk, Büchersegler, Hausfrauenpalast,Offline Retail, Kwirl, Heidenspaß und Apflbuzn. Kern wird in den nächsten Tagen weiterhin mit engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern in der Grazer Innenstadt unterwegs sein, um noch mehr Betriebe zum Mitmachen einzuladen. Diese würden dann in Zeiten des Klimawandels und der Erd-Erhitzung gemeinsam ein Zeichen für Umweltschutz und ein solidarisches Miteinander setzen. Wo es gratis Trinkwasser gibt, ist an den „Dei Durscht is‘ mir ned wurscht“-Pickerln in den Auslagen erkennbar. Weitere Betriebe (auch außerhalb von Graz), die an der Aktion teilnehmen wollen, können bei der Grünen Wirtschaft (office-stmk@gruenewirtschaft.at) kostenlos Aufkleber bestellen. Die teilnehmenden Betriebe will man auch auf der Website und Social Media vorstellen.

Kostenloses Trinkwasser ist in Graz natürlich auch an den 150 öffentlichen Trinkbrunnen erhältlich. Ein neuer wurde kürzlich am Ruckerlberggürtel (vor Konditorei Philipp) in Betrieb genommen. Die Standorte sind hier auf einer Karte ersichtlich.