Auf der Krottendorfer Straße in Wetzelsdorf ist es am Dienstag gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw war in Richtung Norden unterwegs, das entgegenkommende Fahrzeug in Richtung Süden. An einer engen Stelle der Straße kam es zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge – glücklicherweise bei relativ niedriger Geschwindigkeit, die beiden Pkw waren nur mit rund 25 km/h unterwegs.

Laut Polizei sind die Aussagen der 52-jährigen- und des 84-jährigen Fahrzeuglenkers allerdings stark divergierend, so gaben beide Beteiligten an, dass der jeweilig andere mit seinem Fahrzeug über die Fahrbahnmitte gekommen sei.

Beide Unfallbeteiligten – sie wiesen beide keine Anzeichen auf eine Alkoholisierung auf – wurden beim Zusammenstoß jedenfalls leicht verletzt, bei den Fahrzeugen entstand Sachschaden.