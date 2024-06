Der Grazer Hauptplatz steht am Mittwoch (12. Juni) ganz im Zeichen des Waldfestes. Unter dem Motto „Wir können Wald“ haben sich 27 Organisationen rund um den Steiermärkischen Forstverein zusammengetan und zeigen, „was der Wald alles für uns möglich macht“, wie es heißt. Es wird gezeigt, warum der Wald ein „wichtiger Wirtschafts-, Lebens-, Schutz-, Arbeits- und Erholungsraum ist, der erneuerbare Rohstoffe liefert, Einkommen schafft, für sauberes Trinkwasser sorgt, als Klimaregulator wirkt, CO2 speichert, vor Naturkatastrophen schützt und wichtiger Lebensraum für Pflanzen und Tiere ist“. Kurz: Der Wald als Alleskönner.

Um dieses Wissen zu teilen und zu zeigen, was alles im Wald auch an Arbeiten passiert, gibt es am Hauptplatz eine Reihe von Infoständen, zur Auflockerung eine Motorsägenperformance, ein Waldquiz, Holzbastelwerkstätten sowie Modeschauen. Das Programm läuft bis 17 Uhr.