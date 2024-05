Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, auch wenn einer der beiden Meistertitel noch gar nicht in trockenen Tüchern ist. Aber wenn Sturm Graz am Sonntagabend in der letzten Runde gegen Austria Klagenfurt gewinnt, krönen die Schwarz-Weißen ihre starke Saison nach dem Cup-Titel auch mit der Meisterschale – samt großer Meisterfeier am Montag, dem 20. Mai, am Grazer Hauptplatz. Stadtrivale GAK hat seinen Meistertitel in der 2. Liga bereits in der Tasche und damit die Rückkehr in die Bundesliga nach 17 Jahren fixiert. Die Rotjacken feiern offiziell am 29. Mai in Weinzödl.