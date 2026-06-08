Wer die öffentliche Debatte „ORF-Wahl 26: Vor der Entscheidung“ auf ORF III verfolgte, bekam etwas zu sehen, was im ORF eher selten geworden ist: Transparenz. Sieben Bewerberinnen und Bewerber für die Wahl zum ORF-Generaldirektor diskutierten und beantworteten Fragen von Mitarbeitern, vom Publikum und auch von jenen Stiftungsräten, die am Donnerstag entscheiden werden, wer den ORF in die Zukunft führen soll.

Ein Casting sollte es nicht sein, sagte Lou Lorenz-Dittlbacher gleich zu Beginn. Ein Hearing auch nicht. Aber natürlich war es beides. Der Befund der Bewerber, und das war rasch klar, fiel einhellig aus: Der ORF hat mehrere Probleme. Die Jungen verschwinden ins Netz. Die US-Plattformen bestimmen den Diskurs. Das Vertrauen in Medien ist nicht selbstverständlich. Und das Geld wird weniger – sogar viel weniger, wenn man das Ansinnen der Regierung auf einen 85-Millionen-Euro-Sondersparplan nicht noch verhindern kann.

Was sich der Favorit für den ORF vorstellt

APA-Chef Clemens Pig (er gilt als Favorit) sprach über Transformation, Vertrauen und die Verantwortung des ORF in einer digitalen Welt, die seiner Ansicht nach immer weniger vertrauenswürdig wird. Mehrmals kam er auf Algorithmen zu sprechen, die Aufmerksamkeit steuern und junge Menschen an Plattformen binden. Der ORF müsse sich Teile dieses Raums zurückholen. Gleichzeitig kündigte er an, zuerst bei den eigenen Strukturen anzusetzen. Sparen solle nicht beim Programm beginnen, sondern oben. FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler nahm Pig ob seiner Favoritenrolle in die Mangel. Pig konterte, dass er keine Zusagen gemacht habe. Für eine politische Vereinnahmung könne er nichts.

ORFIII-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz formulierte ihre Diagnose dramatischer. Die Legitimation des ORF sei in Gefahr: „Das ist unser Last Call to Action.“ Für sie geht es weniger um einzelne Reformen als um einen Kulturwandel. Leistung müsse zählen, nicht Netzwerke. Lisa Totzauer wirkte dagegen fast wie die Kandidatin der inneren Reform. Die ORF-Magazinchefin stellte die Unabhängigkeit ins Zentrum. Mehrmals sprach sie über Interventionen und die Notwendigkeit klarer Regeln: „Vor der Heilung steht die Diagnose.“

Eine Führungs- und Imagekrise

Auch Robert Altenburger brachte viel Kritik am Status quo mit. Der ehemalige ORF-Manager sprach von einer Führungs- und Imagekrise. Vor allem aber fragte er, warum der ORF bei jungen Zielgruppen noch immer denke wie ein klassischer Fernsehsender. Clips, Podcasts, digitale Formate – anderswo längst selbstverständlich, im ORF nicht ausreichend entwickelt.

Johannes Larcher, der HBO-Erfahrung mitbringt, formulierte die wohl schärfste Analyse. Dem ORF drohten drei Gefahren: Vertrauensverlust, Bedeutungsverlust und mangelnde Effizienz. Jede sei ernst. Gemeinsam seien sie existenzbedrohend. Der ORF müsse lernen, digital zu denken, nicht dazuzubauen.

Die Bewerberinnen und Bewerber für die ORF-Generaldirektion stellten ihre Ideen und Konzepte in „ORF-Wahl 26: Vor der Entscheidung“ vor © ORF

Für die deutlichsten Kontraste sorgte erwartungsgemäß Eva Schütz. Die „Exxpress“-Herausgeberin bezweifelte, dass der ORF von vielen Menschen noch als ausgewogen wahrgenommen wird. Sie verwies auf Umfragen zur Akzeptanz des ORF-Beitrags und forderte mehr Transparenz bei Gehältern.

Und dann war da noch Markus Breitenecker. Der frühere ProSiebenSat.1-Manager sprach weniger über Strukturen als über Emotionen. Der ORF sei noch immer einer der wenigen Orte, an denen ein österreichisches Wir-Gefühl entstehe. Gleichzeitig warnte er davor, den Kampf um die Aufmerksamkeit junger Menschen zu verlieren. Der werde auf TikTok, YouTube und den Plattformen der großen Konzerne entschieden.

Disziplinierte Debatte auf ORF III

Wer einen Schlagabtausch erwartet hatte, wurde enttäuscht. Weniger große Konflikte als große Übereinstimmung prägten das Bild. Fast alle wollen den ORF digitaler machen. Fast alle wollen sparen. Fast alle wollen die Online-Angebote stärken. Alle bekennen sich zu den Landesstudios. Gestritten wird darüber, wer diesen Wandel glaubwürdiger organisieren kann. Am Donnerstag wird sich zeigen, welche Antwort der Stiftungsrat darauf hat.