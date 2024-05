Am Dienstag um 9 Uhr schlug die automatische Brandmeldeanlage im Kindergarten Süd von Kalsdorf (Bezirk Graz-Umgebung) Alarm: In der Küche war es zu starker Rauchentwicklung gekommen. Als die Freiwillige Feuerwehr Kalsdorf eintraf, waren bereits 100 Kinder vom Personal evakuiert worden, und zwar „in vorbildlicher Weise“, wie die Floriani in ihrem Einsatzbericht loben.

Die Ursache für die Rauchentwicklung war rasch geklärt: In der Küche war ein Plastikteller am Herd geschmolzen. Nachdem dieser entfernt worden war, lüftete man betroffenen Gebäudebereich großzügig, um das Gebäude danach wieder an die Pädagoginnen zu übergeben.

Durch die unverzügliche Alarmierung über die Brandmeldeanlage und das vorbildliche Verhalten der PädagogInnen gab es keine Verletzten, heißt es im Bericht. Und: „Der Sachschaden hält sich mit einem verkohlten Teller ebenfalls in Grenzen.“