Lange Zeit war an diesem Mittwochmorgen unklar, warum mehrere Grazer Polizeiautos mit Blaulicht und hohem Tempo in Richtung Autobahn unterwegs waren. Gegen 8.45 Uhr bestätigte die Polizei gegenüber der Kleinen Zeitung vorerst nur: Es laufe gerade ein größerer Einsatz in einer Gemeinde in Graz-Umgebung, weil angeblich jemand mit einer Waffe gesehen worden ist. Um kurz nach neun 9 Uhr kann die Exekutive dann zum Glück Entwarnung geben – und weitere Details liefern: Demnach hatte ein Passant zwei Schüler in Laßnitzhöhe gesehen, wie diese mit einer Waffe hantierten. Er schlug Alarm und löste einen Großeinsatz aus, auch die Spezialeinheit Cobra rückte an. „Es war aber zum Glück letztlich bloß eine Spielzeugpistole“, heißt es.