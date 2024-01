Dort, wo früher die legendäre Kegelbahn von Scheff zu Hause war, soll bald eine Moschee heimisch werden. Der Verein Ihlas möchte gerne aus der Ägydigasse hinterm Griesplatz in die Elisabethinergasse umsiedeln. Einige der dortigen Anrainer in dem dicht besiedelten Gebiet haben damit aber keine Freude. Es gehe ihnen nicht um die Moschee an sich, schon gar nicht um Religion, sondern um das Baurecht, sagt eine Anrainergruppe bei einem Treffen.