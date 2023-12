Vorfall am 9. November

Nach Sturz mit E-Scooter sucht Grazer Polizei Zeugen

Schon am 9. November stürzte in Graz ein 16-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Brucknerstraße. Nun sucht die Polizei nach einer Fahrzeuglenkerin bzw. nach Zeugen des Vorfalls.