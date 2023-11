Donnerstagnachmittag kurz nach 15.00 Uhr mussten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr in die Gaswerkstraße in Graz-Eggenberg ausrücken, nachdem dort ein Brand gemeldet wurde. Wie sich vor Ort herausstellte, brannte es jedoch nicht in dem Mehrparteienhaus, sondern davor.