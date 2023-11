Die jüngste „Einberufung“ in das Team der steirischen Landesregierung betraf gleich zwei gebürtige Hitzendorfer – Simone Schmiedtbauer und Karlheinz Kornhäusl. Wobei die Agrarlandesrätin bis heute in der 7300 Einwohner umfassenden Gemeinde in Graz-Umgebung wohnt. Es ist also der nächste Schub aus GU, der die steirische Spitzenpolitik umfasst, auch Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl ist ja beispielsweise im Grazer Umland daheim. Anlass genug für uns, der „Neuen“ in der ÖVP auf den Zahn zu fühlen – und ihr genauso ernste und weniger ernst gemeinte Fragen zu stellen wie Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ) und Sandra Krautwaschl, Klubchefin der steirischen Grünen.