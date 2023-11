So mancher hat es schon befürchtet, jetzt ist es genau so eingetreten: Die neue Ampel an der Kreuzung Moserhof-/Petersgasse sorgt für mächtig Ärger unter Autofahrern und Anrainern. Denn: Sie sorgt in den Spitzenzeiten für einen Stau. „Wir wohnen hier seit 18 Jahren, da hat diese Kreuzung ohne Regelung wunderbar funktioniert“, schreibt ein Anrainer. „Und jetzt ist Stau. Ich musste gegen 7.15 Uhr zwei Grünphasen abwarten, um überhaupt aus unserer Tiefgarage zu kommen. Die Kolonne blockiert die Ein- und Ausfahrt.“ Auch seiner Frau sei es eineinhalb Stunden später gleich ergangen.