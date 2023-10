Klein, aber oho und gschmackig: So in etwa dürfte das Motto jenes Lokals lauten, das in Kürze in der Grazer Zinzendorfgasse 14 eröffnet. „Rosmarino“ soll schon am 1. November seine Pforten öffnen, wie ein Plakat ankündigt - und fortan sowohl Pizza als auch Kebap servieren. All das in einer Gasse, die Studenten längst fleißig mit einer Vielzahl an Lokalen versorgt. Zuletzt startete unter anderen die Noonbar an der Adresse Zinzendorfgasse 10 durch. In der Sporgasse 4 indes ist schon seit vielen Jahren die Bäckerei Sorger daheim. Nun aber hat man diese Filiale mit einer nagelneuen Eingangstür ausgestattet. „Wir errichten eine automatische Glasschiebetür“, hatte Albin Sorger-Domenigg der Kleinen Zeitung gegenüber kürzlich angekündigt. Denn so einladend das bislang stets offene Eingangsportal auch gewesen sein mag – „im Sommer haben wir ständig mit Bienen zu kämpfen. Und im Winter ist quasi ein Wärmevorhang notwendig, was in Zeiten wie diesen nicht mehr tragbar ist“, so Sorger-Domenigg. Nach einer kurzen Pause für den Umbau ist die Filiale nun samt neuer Schiebetür wieder geöffnet. Fast gegenüber, in der Sporgasse 19, ist nun auch „Volverup“ gestartet. Wie berichtet, hat sich das italienische Unternehmen auf (handgemachte) Accessoires spezialisiert, die aus Recyclingmaterial gefertigt werden – hauptsächlich Taschen in jeder Form und Größe