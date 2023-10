„Kompetenz an einem Ort bündeln“ lautet das Motto der nagelneuen Nachbarschaft in der Grazer Innenstadt: Denn an der Ecke Kaiserfeldgasse/Neutorgasse, im ehemaligen Merkur-Komplex, hat gleichsam ein neues Zentrum für den steirischen Arbeitsmarkt seine Pforten geöffnet. Mit der „Steirischen Arbeitsförderungsgesellschaft StAF“ und der „Zentren für Arbeitsmanagement zam Steiermark GmbH“ haben 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre neuen, nebeneinander liegenden Büros bezogen. Dieser Umzug unter ein gemeinsames Dach „schafft ein neues Kompetenz- und Kraftzentrum für den steirischen Arbeitsmarkt inmitten der Grazer Innenstadt. Das ermöglicht eine bessere Vernetzung, fördert Synergien, lässt neue Ideen entstehen – davon profitieren Arbeitsuchende, Unternehmen und somit der gesamte steirische Arbeitsmarkt“, meinte AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe bei der Eröffnung. Landesrätin Doris Kampus (SPÖ) ergänzte, dass aus ihrer Sicht von diesen Synergien „Tausende Steirerinnen und Steirer profitieren werden“.