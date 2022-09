Das vorliegende Minidrama könnte im Mittelalter angesiedelt sein. Vielleicht sogar in Mittelerde. Tatsächlicher Tatort, wenn es um die Bedrohung eines Burgherren geht, ist in diesem Fall aber doch die Steiermark. Folgendes soll sich dort in jüngster Vergangenheit zugetragen haben: Ein rüstiger Landwirt (70) marschierte zum Anwesen eines Bekannten, der sich eine „riesige Miniaturburg“ hingebaut hat. Höchster Turm: stolze neun Meter, Minimundus lässt grüßen. Wert: 150.000 Euro.