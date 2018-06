Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Bereits zum 59. Mal feierte das Ausseerland die "weiße Pracht im steirischen Salzkammergut" und veranstaltete das berühmteste und größte Blumenfest Österreichs: das Narzissenfest. Höhepunkt sind die imposanten Blütenskulpturen beim Stadt- & Bootskorso in Bad Aussee und am Altausseer See.

Der ORF Steiermark präsentiert die schönsten Momente und Eindrücke in einer filmischen Zusammenfassung von Helmut Gürtl (Regie), Sigrid Maurer und Reinhart Grundner.

Narzissenfest 2018: Das war der Bootskorso am Altausseer See Für viele der Höhepunkt beim Narzissenfest ... Jürgen Fuchs ... ist der Bootskorso, der alternierend am Grundlsee und am Altausseer See ausgetragen wird. Jürgen Fuchs Heuer war wieder Altaussee dran. Jürgen Fuchs Wer den Bootskorso für sich entschieden hat - und alles zum 59. Narzissenfest im Ausseerland-Salzkammergut - lesen Sie hier. Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs 1/39

Aufgrund der großen Sportereignisse vom Sonntag wurde die Ausstrahlung allerdings nach vorne verlegt: Nach 23 Jahren steht ja wieder ein Österreicher im Finale der French Open. Und da heute zeitgleich in ORF eins Österreich im Ernst-Happel-Stadion gegen Rekordweltmeister Brasilien spielt, geht das Finale in Paris ab 15 Uhr in ORF 2 über die Bühne. Das "Narzissenfest im Ausseerland" beginnt an diesem Tag bereits um 14 Uhr statt um 15.30 Uhr. Alle weiteren geplanten Sendungen verschieben sich entsprechend der Dauer des Spiels. Sollte das French-Open-Finale länger als bis 18.20 Uhr dauern, dann geht es mit Live-Tennis und Dominic Thiem ab diesem Zeitpunkt in ORF eins weiter.