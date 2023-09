Es gibt eine Rad-Weltmeisterschaft, bei der jeder mitfahren kann. Wer jedoch in der Spitze des Classements landen will, für den wird die Luft dennoch ziemlich dünn. Die Rede ist von der E-Bike MW für Jedermann in Ischgl, bei der an diesem Wochenende wieder mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start gehen. Knapp 900 in der Jedermann-Klasse und etwas weniger als 200 in der Elite-Klasse.