Die Tennisspielerinnen und -spieler der Region Liezen können aufatmen. "Der Eigentümer hat sich dafür entschieden, einen provisorischen Spielbetrieb in der Liezener Tennishalle über den Winter zu ermöglichen", erklärt Werner Rinner. Er ist vor Ort für die Halle zuständig, die sich in Besitz der "FM Zone Eisenhof GmbH", vertreten durch Christian Schaurecker, mit Sitz in Mondsee (Pletzer- und Bauzone-Gruppe) befindet.