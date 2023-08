Samstagabend verunglückte auf der B115 in Richtung Hieflau ein Motorradfahrer tödlich.

In Gruppe unterwegs: 20-jähriger Motorradfahrer starb bei Unfall

Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag auf der Bundesstraße 115 zwischen Eisenerz und Hieflau (Bezirk Liezen) tödlich verunglückt. Der Mann war gegen 18 Uhr mit einer Gruppe von zehn weiteren Motorradfahrern in Richtung Hieflau unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite geriet und dort auf einem parallel verlaufenden Radweg zu Sturz kam.

Die Rettungskette wurde von den, dem Unfall beiwohnenden Personen in Gang gesetzt, auch der Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Allerdings verblieben alle vor Ort, vom Notarzt, durchgeführten lebenserhaltenden Maßnahmen erfolglos und der Mann erlag seinen Verletzungen. Der 20-Jährige verstarb noch am Unfallort.