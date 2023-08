Herr Koren, der Bezirk Liezen ist im Osten wirtschaftlich stark von der Industrie geprägt, im Westen vom Tourismus. Droht wirklich eine Deindustrialisierung Europas, die sich auf Österreich und die Regionen durchschlägt?

PETER KOREN: Wenn wir nicht sehr rasch und sehr intensiv gegensteuern, ist eine Deindustrialisierung denkbar. Die Energiekosten in Europa betragen ein Vielfaches von jenen in den USA und in China. Österreichische Betriebe werden aktiv und sehr direkt angesprochen, vermehrt in den USA zu investieren. China versucht, sich auf vielen Ebenen in bestehenden europäischen Strukturen festzusetzen. In Österreich haben wir noch dazu das Spezifikum, besonders bei der Gasversorgung vom Ausland abhängig zu sein, an die wiederum die Stromversorgung gekoppelt ist. Das ist eine besondere Herausforderung. Unsere Betriebe arbeiten ständig an der Verbesserung der Energieeffizienz. Prinzipiell haben wir aber sehr erfolgreiche Industriebetriebe im Bezirk, die sehr gut aufgestellt sind und im Wettbewerb bestehen können. Das gilt insbesondere auch für den Metall- und Lebensmittelbereich.