Bergretter sowie elf Teams der Lawinen- und Suchhundestaffel aus dem Bezirk Liezen und dem angrenzenden Oberösterreich, Alpinpolizisten, die Besatzungen von drei Polizeihubschraubern und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Pyhrn, Liezen-Stadt und Wörschach: Sie alle waren Teil einer großangelegten Suchaktion, die am Sonntagabend ihren Ausgang nahm.

Auch in der Nacht wurde gesucht © Bergrettung Steiermark

Angehörige schlugen Alarm

Im Bereich zwischen Pyhrnpass und Weißenbach bei Liezen suchten insgesamt 150 Einsatzkräfte nach einem abgängigen Wanderer. Der Bruder des Mannes hatte Alarm geschlagen, nachdem dieser von einer Wanderung auf den Angerkogel nahe der Landesgrenze nicht zurückgekehrt und auch telefonisch nicht erreichbar war.

Beamte der Polizeiinspektion Windischgarsten fanden das Auto des Linzers am Pyhrnpass. Per Handyortung konnte im Anschluss das Suchgebiet eingegrenzt werden, unverzüglich machten sich die Retter auf den Weg. Gegen 4 Uhr früh musste die Suche ergebnislos unterbrochen werden, um 7.30 Uhr wurde sie am Montag wieder aufgenommen.

© Bergrettung Steiermark

Vermutlich über Wand abgestürzt

Geplant war auch ein Einsatz der Österreichischen Rettungshundebrigade im Siedlungsgebiet von Weißenbach bei Liezen, dazu kam es aber nicht mehr. Denn am Vormittag war es schließlich traurige Gewissheit: Der Abgängige ist tot. "Er dürfte über eine 20 bis 30 Meter hohe Wand abgestürzt sein und kam auf einem Schotterfeld im unwegsamen Gelände zu liegen", berichtet Enrico Radaelli, Sprecher der Bergrettung Steiermark. Ein Suchtrupp der Bergrettung fand den Mann im Bereich Weißenbacher Wände/Lahnsteig.

Drei Hubschraubercrews waren im Einsatz © Bergrettung Steiermark

Die Crew eines Polizeihubschraubers barg den Leichnam und brachte ihn ins Tal. Die Alpinpolizei Liezen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

"Das Zusammenspiel der Einsatzkräfte aus dem Bezirk Liezen und dem Bezirk Kirchdorf hat bestens funktioniert. Leider ist für den Alpinisten jede Hilfe zu spät gekommen", ergänzt Radaelli.

Bergretter aus dem Bezirk Liezen und dem angrenzenden Oberösterreich suchten nach dem Mann © Bergrettung Steiermark

Erst vor wenigen Tagen war das Bosruck-Gebiet Schauplatz einer großen Suchaktion. Hier wurde ein 29 Jahre alter Oberösterreicher vermisst, auch er wurde tot aufgefunden. In Ramsau am Dachstein hat sich am Samstag ein 67 Jahre alter Wanderer bei einem 120-Meter-Absturz schwere Verletzungen zugezogen.