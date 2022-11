Eine 54-jährige Oberösterreicherin wurde bei einem Bergunfall am Grimming am Dienstag schwer verletzt. Die Frau aus dem Bezirk Linz-Land hatte gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten die Wandertour über das Multereck in Angriff genommen. Beim Abstieg über den Wanderweg 681 rutschte sie kurz nach Mittag aus eigenem Verschulden aus und stürzte danach rund sieben Meter über einen steilen Abhang und Geröll.