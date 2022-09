Einen besonderen Fund hat Familie Hofegger aus Gams in der Gemeinde Landl in Liezen vor wenigen Tagen gemacht. Eine kleine Fledermaus hat sich zu ihnen in den Haflingerstall verirrt. Beim Versuch das Tier wieder ins Freie zu locken, hat es sich an einem klebrigen Fliegenfänger zu schaffen gemacht und ist dort nicht mehr losgekommen. "Die Familie hat nicht gezögert und dem Tier in seiner misslichen Lage sofort geholfen", erklärt Herbert Traisch von der Berg- und Naturwacht Gams. Vorsichtig wurde die Fledermaus vom Band gelöst und in Augenschein genommen. "Eine Flügelverletzung konnte nicht ausgeschlossen werden. Deshalb hat die Familie umgehend Hilfe gesucht und ich habe gerne geholfen", so Traisch. In einem Karton hat Traisch das kleine Flugtier abgeholt, Kontakt mit einer ihm gut bekannten Fledermausexpertin aufgenommen und die Rettungskette aktiviert. "Wir haben Glück gehabt. Ich habe sie zu Reinhard Thaler, dem Nationalpark Ranger gebracht und sein Sohn Peter hat sie abends noch nach Admont zu Simone Pysarczuk gebrachte", erzählt Traisch.