Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Freitag in Ardning (Bezirk Liezen): Am frühen Abend war ein 79-Jähriger in eine Handkreissäge geraten. Dabei wurden drei Finger komplett amputiert.

Feuerwehr-Sanitäter und First Responder Rene Lesch war als erster am Einsatzort und leistete Erste Hilfe. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ardning halfen dann auch beim Transport des Verletzten mit der Trage zum alarmierten Notarzthubschrauber C 14. Der Schwerverletzte wurde zur weiteren Behandlung ins AKH Linz geflogen.