Peter Mayer verkauft in seinem Geschäft Fischerei-Artikel und Uhren © KK

Uhren und alles, was das Herz von „ Karpfenprofis und Fliegenfischern“ begehrt, verkauft Peter Mayer in seinem Geschäft in Irdning. Üblicherweise, denn der Lockdown hat auch ihn gezwungen, den Betrieb bis 6. Dezember einzustellen. Wie so viele andere, hat er einen Weg gefunden, trotzdem für seine Kunden da zu sein. Beim Schaufensterbummel kann man sich inspirieren lassen oder seine Wünsche einfach gleich per Telefon, WhatsApp oder E-Mail äußern – die Artikel werden dann entweder verschickt oder „nach dem Ausmachen eines Termins – im Rahmen des Erlaubten – vor dem Geschäft übergeben“, sagt Peter Mayer.