Die Familie Bacher führt das Traditionswirtshaus Kamper in Admont © KK

Im Traditionswirtshaus Kamper, in Admont am Tor des Nationalparks Gesäuse gelegen, lässt man sich vom neuerlichen Lockdown samt Betretungsverbot für die Gastronomie nicht Bange machen. Immerhin hat man schon im heurigen Frühjahr neun Wochen Lockdown erlebt – und den hat der reine Familienbetrieb toll gemeistert.

Seniorchefin Brigitte Bacher, die derzeit gemeinsam mit Gatten Albert senior, Sohn Albert junior und Tochter Sandra Hartmann den Betrieb schupft, berichtet mit durchaus ansteckender Begeisterung von den Erfahrungen aus dem Frühjahr. Mit Abholmöglichkeit und Lieferservice (hauptsächlich Admont, Hall und Weng) sei man gut durch den Lockdown gekommen.

„Das geht bei uns, weil wir eine große Familie sind. Senior- und Juniorchef haben das Liefern übernommen und wir Frauen sind in der Küche herumgewirbelt, haben hergerichtet und verpackt“, schildert Brigitte Bacher. Spitzentag im ersten Lockdown war übrigens der Muttertag, an dem alleine rund 150 Essen verkauft wurden. Mit den Erfahrungen aus dem Frühjahr hat man sich ein System zurecht gelegt. Bacher: „Unter der Woche haben wir eine etwas größere Karte, weil da ein bisserl weniger los ist. Am Wochenende beschränken wir uns dann auf zwei bis drei Gerichte, wobei wir schauen, dass es neben Fleischgerichten immer auch etwas für Vegetarier gibt.“

„Es wird sicher auch bei uns wieder etwas geben“, kündigt Lukas Perhab, Wirt des Landgasthofes Bierfriedl in Pruggern, an. Schon im Frühjahr hat er höchst erfolgreich sonntags einen Abhol- und Lieferservice für Backhendl eingerichtet und dabei jeweils 250 Portionen an den (hungrigen) Mann beziehungsweise die Frau gebracht. „Backhendln bieten wir jetzt wieder an – zum Abholen. Was zusätzlich noch kommt, steht noch nicht fest“. Ein bisschen Zeit zum Überlegen hat der junge Wirt noch, das Gasthaus hat bis Mittwoch, 11. November, Betriebsurlaub.

Lukas Perhab im Frühjahr bei der Zubereitung der Backhendl Foto © KK

Schaut man sich in den sozialen Netzwerken um, stolpert man nahezu permanent über die zahlreichen Postings von Wirtshäusern, die ebenfalls auf Liefer- und/oder Abholservice setzen. So etwa der Kollerhof Assach, der mit den Worten „Wir können es einfach nicht lassen ...“ Martinigansl – oder „Gansl to go“, wie es heißt – am 14. und 15. November zum Abholen auf der Karte hat. Vorbestellung muss natürlich sein.

Auch das Felian in der Arkade Liezen versorgt Gäste weiterhin mit kulinarischen Köstlichkeiten. Die Mittagsmenüs können ab heute jeweils ab 11 Uhr vorbestellt und abgeholt werden.