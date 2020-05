Insgesamt 89 bestätigte Corona-Fälle im Bezirk Liezen weist die Ministeriums-Homepage seit kurzem aus - drei mehr als in den vergangenen zweieinhalb Wochen. Grund ist ein Fehler in der Erfassung, "es gibt keine neuen Fälle".

Die BH Liezen stellte klar © KK

Seit 24. April - also seit gut zweieinhalb Wochen - hat der Bezirk Liezen bei 86 bestätigten Corona-Infektionen gehalten, jetzt tauchten gleich drei neue Fälle in der Statistik auf. Die Bezirkshauptmannschaft gibt Entwarnung: "Wir haben keine bestätigten Neuerkrankungen", stellt Interims-Leiterin Elisabeth Haarmann klar. Im Rahmen einer Überprüfung der Eintragungen sei man auf einen Fehler beziehungsweise drei nicht zugeordnete Fälle gestoßen - "darum ist es zu einer Verschiebung gekommen. Es handelt sich dabei um Altfälle, die schon abgehandelt worden sind", so Haarmann.