Keine Kurvenschlachten und keine Drifts wird es in diesem Sommer im Schladminger Untergrund geben. Die beliebte Kart-Race-Bahn in der Tiefgarage unter dem WM-Park Planai bleibt 2020 geschlossen. Schuld daran ist die Corona-Pandemie. Ob die Bahn bestehen bleibt, ist ungewiss.

© Marcel Kurz

Eine Zwangspause muss in diesem Sommer die E-Kartbahn in der Tiefgarage der Planai einlegen. Wegen der Corona-Pandemie (die Firma für Karts und Streckenausrüstung ist in Norditalien) gibt es Lieferschwierigkeiten bei dringend benötigten Ersatzteilen.