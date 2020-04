Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Zu einem kuriosen Einsatz mit ernstem Hintergrund musste die Freiwillige Feuerwehr Bad Aussee am Dienstag ausrücken. Im öffentlichen WC im Kurpark von Aussee war eine Person eingeschlossen und musste befreit werden.

Das Rote Kreuz sorgte für die medizinische Versorgung und den Transport ins LKH © FF Bad Aussee

Dass die Feuerwehr ausrücken muss, um eine Person aus einem WC zu befreien, hört sich im ersten Moment durchaus lustig an. Der Einsatz der Feuerwehr Bad Aussee am Dienstag hatte allerdings einen durchaus ernsten Hintergrund: In der öffentlichen Toilettenanlage im Ausseer Kurpark war eine Person im WC wegen gesundheitlicher Probleme kollabiert und konnte die Tür nicht mehr selbstständig öffnen.