Der Lastwagen hatte sich in einem Schneehaufen vor dem Gasthaus Grimmingblick festgefahren. © FF Donersbach

Die Freiwillige Feuerwehr Donnersbach ist in der letzten Zeit schon beinahe Stammgast auf der Planneralm. Nach zwei Einsätzen in der vergangenen Woche mit einem Fahrzeugbrand und der Bergung von vier Pkw, ging am Dienstag dieser Woche in Donnersbach wieder die Sirene. Diesmal lautete die Einsatzmeldung: "Lkw-Bergung auf der Planneralm beim Gasthaus Grimmingblick".