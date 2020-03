Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lawinenunglück am Dachstein © APA/ALPINPOLIZEI

Fassungslosigkeit herrschte am Montag im Ennstal nach dem Lawinenunglück, das am Sonntag fünf Todesopfer forderte. Während Experten untersuchten, ob die Lawine spontan abging oder von der Schneeschuhwandergruppe ausgelöst worden ist, drehten sich viele Gespräche in der Region um die Gefahr durch Erderwärmung und Gletscherschwund.