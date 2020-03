Griechische Partnerschule besuchte die VS Gröbming – zum Erfahrungsaustausch und um an gemeinsamem Projekt zu arbeiten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Präsentationstag machten sich auch Bgm. Thomas Reingruber und Schulqualitätsmanager Ernst Führer (li.) ein Bild von der Projektarbeit © VS Gröbming

Seit dem Schuljahr 2017/18 legt man in der Volksschule Gröbming ein besonderes Augenmerk auf digitale Bildung etwa unter Zuhilfenahme von Lego-Education-Bausätzen, Gesundheitskompetenz und die Zusammenarbeit mit Handelsakademien. Damit hat das Team rund um Direktorin Daniela Warter international Aufmerksamkeit erregt. So waren mehrere Pädagoginnen und die Schulleiterin Ende 2018 zu Gast in Dänemark, beim Netzwerktreffen europäischer Hochschulen. Und: Bildungseinrichtungen aus Italien und Griechenland haben ihr Interesse an einer Schulpartnerschaft bekundet, die man auch eingegangen ist.