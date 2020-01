Facebook

Gemeinsame Übung der Feuerwehr mit dem Bundesheer © BMLV

Das ERTA („Emergency Response Team Air“) übte in der vergangenen Woche bei winterlichen Temperaturen und in der Nacht im Raum Stainach-Pürgg als Vorbereitung für einen eventuellen Flugnotfall während der Luftraumsicherungsoperation „DAEDALUS 20“. Aufgabe dieses Teams ist es, luftbeweglich möglichst schnell am Unfallort zu sein, um Rettungs-, Berge- und Absicherungsmaßnahmen durchführen zu können.