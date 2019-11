Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eurofighter-Übungsflug sorgte gestern hoch über Liezen für eine martialische Klangkulisse © GEPA pictures

In unserer Regionalredaktion in Liezen liefen am Mittwochvormittag die Telefone heiß. Viele Bewohner der Region um die Bezirkshauptstadt Liezen waren ob des (teils ohrenbetäubenden) Lärms hoch über dem Ennstal verunsichert. Eine gute Stunde lang kreisten Düsenjäger über dem Gebiet, was in dieser Form nur sehr selten vorkommt.