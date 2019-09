Zum vierten Mal in Folge hat der Sölker Ortsteil fünf Floras beim Blumenschmuckwettbewerb abgeräumt. Ein Besuch im Blumenmeer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brigitte Schupfer und Gertrude Mörschbacher bei ihrem „Kraftplatz“ © V. Höflehner

"Mein erster Weg in der Früh war zu den Blumen. Ich habe ihnen sofort erzählen müssen, dass wir wieder die fünf Floras geschafft haben.“ Gertrude Mörschbacher lacht. In Mössna sind die Pflanzen, die Straßen, Laternen und Bushaltestellen bunt färben, eigentlich Gemeindebürger. Kein Wunder, dass der Ortsteil der Sölk seit fünf Jahren erfolgreich mit dem Rest der Steiermark beim Blumenwettbewerb konkurriert. Beim ersten Mal erreichte Mössna vier Floras, danach in Folge immer fünf – auch heuer wieder.